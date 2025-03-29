İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde bayram hareketliliği sürüyor

Güzergahta görev yapan polis, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlemlerini artırdı.

Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin yola çıkmasıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde trafik hareketliliği arttı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde dün başlayan trafik yoğunluğu arife gününde de devam ediyor.

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