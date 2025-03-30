Turgutlu'da bayramlaşma töreni yapıldı

Orta Park Restoran'da gerçekleştirilen programa Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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