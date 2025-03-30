Manisa'da balkondan düşen kadın hastanede hayatını kaybetti

H.A, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Mahallesi Şüheda Caddesi'ndeki apartmanda yaşayan 27 yaşındaki H.A, dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evinin balkonundan zemine düştü.

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