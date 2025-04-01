Manisa'da bir kişi oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Muzaffer Doruk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Beytullah (58) ile oğlu Muzaffer Doruk (32) arasında Karakurt Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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