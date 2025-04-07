Manisa'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
E.K. idaresindeki 45 R 8358 plakalı otomobil, Uncubozköy Mahallesi 5515 Sokak'ta dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dik vaziyette duran otomobilde yaralanan sürücü ve 3 kişi sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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