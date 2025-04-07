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        Manisa'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 22:36 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:43
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        Manisa'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        E.K. idaresindeki 45 R 8358 plakalı otomobil, Uncubozköy Mahallesi 5515 Sokak'ta dereye düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dik vaziyette duran otomobilde yaralanan sürücü ve 3 kişi sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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