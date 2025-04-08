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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 09:04 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:04
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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler paketler halinde 55 gram esrar, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 900 lira ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan G.Y. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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