Manisa'da tarım alanları zirai don nedeniyle zarar gördü

Manisa'da filiz vermeye başlayan üzüm bağları ve bazı tarım alanlarında etkili olan zirai don nedeniyle zarar oluştu.

Başta Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Alaşehir olmak üzere pek çok ilçeden gelen bildirimler üzerine arazide hasar tespit çalışmalarına çıkan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üzüm bağları ve tarım alanlarında inceleme yaptı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, il genelinde 50 erken uyarı ve iklim istasyonuna sahip olduklarını, bu istasyonların 24'ünden aldıkları verilere göre, bazı bölgelerin geceden sabaha kadar sıcaklıkların sıfır ile sıfırın altında 3 dereceye düştüğünü söyledi.

Zirai donun zararlarının kendilerine bildirildiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Saruhanlı bölgemiz başta olmak üzere diğer ilçelerimizde de don zararından dolayı asmalardaki gözlerde yanmalar mevcut. Asma sürgünlerinin artık tamamen fonksiyonu yitirdiğini gözlemliyoruz. Evet ciddi bir don zararı var ama ilimiz TARSİM anlamında önemli illerden. Biz de bu süreçten sonra hem bu zararlarla ilgili gerek borç erteleme ile alakalı süreçlerin yönetimi, hem tekrardan bağ alanlarının güçlü ve sağlıklı konuma gelmesi için yapılacak teknik çalışmaları da aktif şekilde yürüteceğiz. Tüm üreticilerimize özellikle bağcılarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu zarardan dolayı, oluşacak rekolte kayıplarını ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu an için tespit etmek mümkün değil."