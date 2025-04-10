Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da tarım alanları zirai don nedeniyle zarar gördü

        Manisa'da filiz vermeye başlayan üzüm bağları ve bazı tarım alanlarında etkili olan zirai don nedeniyle zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:36 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da tarım alanları zirai don nedeniyle zarar gördü
        ABONE OL

        Manisa'da filiz vermeye başlayan üzüm bağları ve bazı tarım alanlarında etkili olan zirai don nedeniyle zarar oluştu.

        Başta Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Alaşehir olmak üzere pek çok ilçeden gelen bildirimler üzerine arazide hasar tespit çalışmalarına çıkan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üzüm bağları ve tarım alanlarında inceleme yaptı.

        Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, il genelinde 50 erken uyarı ve iklim istasyonuna sahip olduklarını, bu istasyonların 24'ünden aldıkları verilere göre, bazı bölgelerin geceden sabaha kadar sıcaklıkların sıfır ile sıfırın altında 3 dereceye düştüğünü söyledi.

        Zirai donun zararlarının kendilerine bildirildiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

        "Saruhanlı bölgemiz başta olmak üzere diğer ilçelerimizde de don zararından dolayı asmalardaki gözlerde yanmalar mevcut. Asma sürgünlerinin artık tamamen fonksiyonu yitirdiğini gözlemliyoruz. Evet ciddi bir don zararı var ama ilimiz TARSİM anlamında önemli illerden. Biz de bu süreçten sonra hem bu zararlarla ilgili gerek borç erteleme ile alakalı süreçlerin yönetimi, hem tekrardan bağ alanlarının güçlü ve sağlıklı konuma gelmesi için yapılacak teknik çalışmaları da aktif şekilde yürüteceğiz. Tüm üreticilerimize özellikle bağcılarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu zarardan dolayı, oluşacak rekolte kayıplarını ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu an için tespit etmek mümkün değil."

        Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte ilçe genelinde don zararı meydana geldiğini söyledi.

        Yalvaç, don zararından en çok etkilenen mahalleler arasında Taytan'ın olduğunu, bu bölgedeki ürünlerde yüzde yüze yakın zararlar olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak

        Benzer Haberler

        Manisa FK puandan umutlu
        Manisa FK puandan umutlu
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Manisa FK – Amed Sportif: 2-2
        Manisa FK – Amed Sportif: 2-2
        Motokuryenin öldüğü kazada ceza arttı, sanık tahliye edildi; aile tepkili
        Motokuryenin öldüğü kazada ceza arttı, sanık tahliye edildi; aile tepkili
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Manisa'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Manisa'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı