Manisa'da kavga ihbarına giden polis ekibine esnaftan pastalı sürpriz

Mahalle sakinleri de esnafın kutlamasını ilgiyle takip etti.

İhbar üzerine bölgeye giden polisler, karşılaştıkları sürprizle şaşkınlık yaşadı. Kutlama pastasını hep birlikte kesen emniyet mensupları, esnafa teşekkür etti.

Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi esnafı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sokakta iki grup arasında bıçaklı kavga olduğu ihbarında bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla pastalı kutlama yapıldı.

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