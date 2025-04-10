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        Manisa'da kavga ihbarına giden polis ekibine esnaftan pastalı sürpriz

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla pastalı kutlama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:55
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        Manisa'da kavga ihbarına giden polis ekibine esnaftan pastalı sürpriz
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla pastalı kutlama yapıldı.

        Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi esnafı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sokakta iki grup arasında bıçaklı kavga olduğu ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye giden polisler, karşılaştıkları sürprizle şaşkınlık yaşadı. Kutlama pastasını hep birlikte kesen emniyet mensupları, esnafa teşekkür etti.

        Mahalle sakinleri de esnafın kutlamasını ilgiyle takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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