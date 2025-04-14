485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin programı tanıtıldı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu yıl 485'incisi düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin programını açıkladı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu yıl 485'incisi düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin programını açıkladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki festival kapsamında yapılacak etkinliklerin 22 Nisan'da başlayacağını belirten Zeyrek, festivale çok iyi hazırlandıklarını söyledi.
Zeyrek, 27 Nisan'a kadar sürecek festivali, yalnızca konser ve geleneksel mesir saçım töreniyle sınırlı tutmayacaklarına dikkati çekerek, "Kültürden sanata, spordan gastronomiye uzanan zengin içerikli ulusal, hatta uluslararası festivallerin içeriğine sahip olacak nitelikte Manisa'mızın uluslararası bilinirliğini arttıracak bir festival olarak hedefliyoruz. O nedenle biz bu festivali, sadece bir eğlence festivali değil, aynı zamanda bir araya gelme, dayanışma, geleceğe dair umutların yaşanması için bir buluşma noktası olarak görüyoruz." dedi.
Festivalin finalinde 27 Nisan'da Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden 8 ton mesir macunu saçarak, binlerce kişiyi aynı coşku ve heyecanla bir araya getireceklerini dile getiren Zeyrek, şunları kaydetti:
"Festival içeriğimizi hem çeşitlendirdik hem de zenginleştirdik. Dolayısıyla adına da 'Dolu Dolu Festival' dedik. Beş başlıkta festival programını hazırladık. Etkinlikleri, 'Kültür ve Sanat Dolu Festival', 'Şifa Dolu Festival', 'Lezzet Dolu Festival', 'Eğlence Dolu Festival' ve son olarak 'Enerji Dolu Festival' başlıkları altında topladık."
Zeyrek, 22 Nisan'da yerli ve yabancı konukların katılımlıyla yapılacak "Hoş Geldin Mesir Korteji" ile başlayacak yürüyüşün ardından, şarkıcı Sıla'nın Cumhuriyet Meydanı'nda konser vereceğini, 25 Nisan'da aynı sahnede Can Bonomo'nun, 26 Nisan'da da Kenan Doğulu'nun Manisalı hayranlarıyla buluşacağını ifade etti.
Çevre illerden misafirleri de festivale davet eden Zeyrek, heyecanla 22 Nisan'ı beklediklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.