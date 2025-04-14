485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin programı tanıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu yıl 485'incisi düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin programını açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki festival kapsamında yapılacak etkinliklerin 22 Nisan'da başlayacağını belirten Zeyrek, festivale çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Zeyrek, 27 Nisan'a kadar sürecek festivali, yalnızca konser ve geleneksel mesir saçım töreniyle sınırlı tutmayacaklarına dikkati çekerek, "Kültürden sanata, spordan gastronomiye uzanan zengin içerikli ulusal, hatta uluslararası festivallerin içeriğine sahip olacak nitelikte Manisa'mızın uluslararası bilinirliğini arttıracak bir festival olarak hedefliyoruz. O nedenle biz bu festivali, sadece bir eğlence festivali değil, aynı zamanda bir araya gelme, dayanışma, geleceğe dair umutların yaşanması için bir buluşma noktası olarak görüyoruz." dedi.

Festivalin finalinde 27 Nisan'da Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden 8 ton mesir macunu saçarak, binlerce kişiyi aynı coşku ve heyecanla bir araya getireceklerini dile getiren Zeyrek, şunları kaydetti: