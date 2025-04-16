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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:16
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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Şeyh Sinan ve Menderes mahallerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu hap, esrar ile tabanca ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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