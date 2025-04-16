Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Şeyh Sinan ve Menderes mahallerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu hap, esrar ile tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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