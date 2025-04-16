Salihli'de ruhsatsız tabancayla yakalanan kişiye para cezası
Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca bulunan kişiye 12 bin lira idari para cezası uygulandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca bulunan kişiye 12 bin lira idari para cezası uygulandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi görevi sırasında Kabazlı Mahallesi'nde şüphelendikleri A.E'yi (29) durdurdu.
A.E'nin üzerinde yapılan aramada, seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
A.E'ye 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan 12 bin lira idari para cezası verildi.
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