Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de ruhsatsız tabancayla yakalanan kişiye para cezası

        Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca bulunan kişiye 12 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'de ruhsatsız tabancayla yakalanan kişiye para cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca bulunan kişiye 12 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi görevi sırasında Kabazlı Mahallesi'nde şüphelendikleri A.E'yi (29) durdurdu.

        A.E'nin üzerinde yapılan aramada, seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        A.E'ye 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan 12 bin lira idari para cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Gediz Nehri'nde bitmeyen kirlilik
        Gediz Nehri'nde bitmeyen kirlilik
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, Duygu Güncü'yü transfer etti
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, Duygu Güncü'yü transfer etti
        Manisa futbolda dibe vurdu
        Manisa futbolda dibe vurdu
        Ahmet Mücahit Arınç ve Bülent Arınç Selendi'de ziyaretlerde bulundu
        Ahmet Mücahit Arınç ve Bülent Arınç Selendi'de ziyaretlerde bulundu
        Manisalı esnaf iş yerine gelen yaralı kediyi sahiplendi
        Manisalı esnaf iş yerine gelen yaralı kediyi sahiplendi