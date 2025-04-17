Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal'a Manisa'da coşkulu karşılama

Slovakya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, memleketi Manisa’da coşkuyla karşılandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şube müdürleri, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kamal, gördüğü coşkulu karşılamanın kendisini duygulandırdığını dile getirerek, "Bugün burada gördüğüm ilgi ve sevgi, bana ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığımı bir kez daha hatırlattı. Özellikle Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yunus Öztürk’e, bugüne kadar bana verdikleri destekler, inançları ve yanımda olduklarını her fırsatta hissettirdikleri için yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Müdürü Yunus Öztürk ise şampiyon güreşçiyi tebrik ederek, "Kerem kardeşimiz, azmiyle, disipliniyle ve ülkesine olan bağlılığıyla bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Her geçen gün üzerine koyarak ilerleyen, kendini geliştirmekten asla vazgeçmeyen örnek bir sporcu profili çiziyor. Manisa’mızın yetiştirdiği bu kıymetli değer, sadece aldığı madalyalarla değil, duruşuyla, karakteriyle ve gençlere verdiği ilhamla da gönüllerimizin şampiyonu olmayı başarıyor." dedi.