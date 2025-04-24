Özel harekat polisleri, Manisa'dan Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı
Manisa'dan Barış Pınarı Harekatı bölgesine görevlendirilen özel harekat polisleri, törenle uğurlandı.
Manisa'dan Barış Pınarı Harekatı bölgesine görevlendirilen özel harekat polisleri, törenle uğurlandı.
İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, göreve giden personele başarı diledi.
Aktaş, "Rabb'im yollarını açık etsin, ayaklarına taş değdirmesin. Kahraman polisimizin yollarının açık olmasını Yüce Rabb'imden tekrar temenni ediyorum. Sabır ve dualarla sizleri bekliyor olacağız." dedi.
Aktaş, konuşmasının ardından, göreve gidecek polislerle tek tek vedalaştı.
Kurban kesilmesinin ardından, özel harekat polisleri dua edilerek uğurlandı.
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