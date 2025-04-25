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        Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı

        Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 00:18 Güncelleme: 25.04.2025 - 00:25
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        Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı
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        Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı.

        Tarık Almış Spor Salonu'nda 8 ülkeden 18 yaş altı 12 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonunun açılış maçında Almanya'dan Porsche BBA, Aliağa Petkimspor'u 89-60 mağlup etti.

        22 Nisan'da başlayan organizasyonun ilk günündeki diğer maçlarda, Belçika'dan Filou Oostende Almanya'dan Telekom Baskets Bonn'u 95-88, Sırbistan'dan KK Spartak Office Shoes ise Çekya'dan ERA Nymburk'u 92-73 mağlup etti. Ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ise İtalyan Pallacanestro Reggiana'ya 80-51 yenildi.

        Dünkü müsabakalarda da Filou Oostende, Galatasaray'ı 90-68, Aliağa Petkimspor Bosna Hersek'ten Igokea m:tel'i 67-54, Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius, Pallacanestro Reggiana'yı 101-71, TOFAŞ da KK Spartak Office Shoes'u 86-74 mağlup etti.

        Bugünkü maçlar ise şöyle sonuçlandı

        Igokea m:tel: 77 - Porsche BBA: 90

        Galatasaray: 75 - Telekom Baskets Bonn: 85

        TOFAŞ: 96 - ERA Nymburk: 75

        Rytas Vilnius: 110 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 51

        Bu sonuçlarla organizasyonun grup aşaması tamamlandı. Gruplarını lider tamamlayan, Porsche BBA, Filou Oostende, Rytas Vilnius ve TOFAŞ, yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Diğer takımlar ise sıralama maçına çıkacak.

        27 Nisan'da sona erecek turnuvaya yarın sıralama maçlarıyla devam edilecek.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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