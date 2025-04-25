Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı

Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı.

Tarık Almış Spor Salonu'nda 8 ülkeden 18 yaş altı 12 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonunun açılış maçında Almanya'dan Porsche BBA, Aliağa Petkimspor'u 89-60 mağlup etti.

22 Nisan'da başlayan organizasyonun ilk günündeki diğer maçlarda, Belçika'dan Filou Oostende Almanya'dan Telekom Baskets Bonn'u 95-88, Sırbistan'dan KK Spartak Office Shoes ise Çekya'dan ERA Nymburk'u 92-73 mağlup etti. Ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ise İtalyan Pallacanestro Reggiana'ya 80-51 yenildi.

Dünkü müsabakalarda da Filou Oostende, Galatasaray'ı 90-68, Aliağa Petkimspor Bosna Hersek'ten Igokea m:tel'i 67-54, Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius, Pallacanestro Reggiana'yı 101-71, TOFAŞ da KK Spartak Office Shoes'u 86-74 mağlup etti.

Bugünkü maçlar ise şöyle sonuçlandı

Igokea m:tel: 77 - Porsche BBA: 90

Galatasaray: 75 - Telekom Baskets Bonn: 85

TOFAŞ: 96 - ERA Nymburk: 75