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        Manisa'da kamyonet kasasında tarım işçisi taşıyan sürücüye ceza

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet kasasında tarım işçisi taşıyan sürücüye para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:04
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        Manisa'da kamyonet kasasında tarım işçisi taşıyan sürücüye ceza
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonet kasasında tarım işçisi taşıyan sürücüye para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

        Salihli-Gölmarmara kara yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, Çökelek Mahallesi yakınlarında A.E. (33) yönetimindeki 10 AKJ 013 plakalı kamyoneti durdurdu.

        Ekiplerce yapılan kontrolde kamyonet kasasında 16 tarım işçisinin taşındığı belirlendi.

        Bu nedenle kamyonet trafikten men edildi, sürücüsüne de 23 bin lira para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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