Salihli'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Polis, ilçede bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada da 102 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

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