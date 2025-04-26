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        Salihli'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:43
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        Salihli'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

        Adreste yapılan aramada 715 sentetik ecza hap, 2 kök kenevir bulundu.

        Polis, ilçede bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada da 102 sentetik ecza hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler H.K. (28) ve G.Ç. (36) işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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