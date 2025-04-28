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        Salihli'de tarihi eser niteliğinde 76 sikke ele geçirildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarihi eser niteliğindeki 76 sikkeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:02 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:02
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        Salihli'de tarihi eser niteliğinde 76 sikke ele geçirildi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarihi eser niteliğindeki 76 sikkeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Sart Mahallesi'nde İ.K'nin (46) ikametine baskın yaptı.

        Aramada, tarihi eser niteliğindeki 76 sikke ve 1 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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