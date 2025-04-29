TEKNOFEST'in Manisalı minik finalistleri KKTC'deki yarışmaya hazırlanıyor

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayesinde Lefkoşa'da düzenlenecek TEKNOFEST KKTC, 1 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 yaşındaki Gökalp Sayan ve Yağız Alp İnesi ile 10 yaşındaki Gülse Ülker'den oluşan "Küçük Yıldızlar" takımı, "Akıllı Menfez" projesi ile TEKNOFEST KKTC'de mücadele edecek.

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