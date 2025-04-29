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        TEKNOFEST'in Manisalı minik finalistleri KKTC'deki yarışmaya hazırlanıyor

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 yaşındaki Gökalp Sayan ve Yağız Alp İnesi ile 10 yaşındaki Gülse Ülker'den oluşan "Küçük Yıldızlar" takımı, "Akıllı Menfez" projesi ile TEKNOFEST KKTC'de mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:40 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:53
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        TEKNOFEST'in Manisalı minik finalistleri KKTC'deki yarışmaya hazırlanıyor
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 yaşındaki Gökalp Sayan ve Yağız Alp İnesi ile 10 yaşındaki Gülse Ülker'den oluşan "Küçük Yıldızlar" takımı, "Akıllı Menfez" projesi ile TEKNOFEST KKTC'de mücadele edecek.

        T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayesinde Lefkoşa'da düzenlenecek TEKNOFEST KKTC, 1 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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