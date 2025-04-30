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        Akhisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:43 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:43
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        Akhisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Onur Opçin (23) yönetimindeki 45 HA 4498 plakalı otomobil ile Ş.K. (33) yönetimindeki 10 AKF 774 plakalı tır, Gölmarmara-Akselendi-Beyoba Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Opçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Opçin'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tır sürücüsü Ş.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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