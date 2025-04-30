Akhisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Onur Opçin (23) yönetimindeki 45 HA 4498 plakalı otomobil ile Ş.K. (33) yönetimindeki 10 AKF 774 plakalı tır, Gölmarmara-Akselendi-Beyoba Kavşağı'nda çarpıştı.

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