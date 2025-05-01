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        40 yıl sonra üniversiteye dönüp 72 yaşında "doktor" ünvanı aldı

        Manisa'da yaşayan 72 yaşındaki Ümmühan Tibet, 40 yıl sonra lisansüstü eğitim için döndüğü üniversiteden "doktor" ünvanı ile mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:30
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        40 yıl sonra üniversiteye dönüp 72 yaşında "doktor" ünvanı aldı
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        Manisa'da yaşayan 72 yaşındaki Ümmühan Tibet, 40 yıl sonra lisansüstü eğitim için döndüğü üniversiteden "doktor" ünvanı ile mezun oldu.

        Akhisar'da 1953 yılında dünyaya gelen Tibet, 1975'te Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

        Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinde çalışmaya başlayan Tibet, 2014-2021 yıllarında Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK) başkanlığını yürüttü.

        Sektördeki çalışmalarını lisansüstü eğitimiyle taçlandırmak isteyen Tibet, 2015'te Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde gıda mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. Ardından aynı bölümde doktora eğitimini tamamladı.

        - Doktora tezi tağşiş saptama yöntemi üzerine

        Tibet için üniversitede cübbe giydirme töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, "Bizler için çok güzel bir başarı hikayesi." dedi.

        Ümmühan Tibet de ailesinde ve doğduğu köyde okuyan ilk kız çocuğu olmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, çocukluğunun zeytin bahçelerinde, çalışma hayatının da zeytin ve zeytinyağı sektöründe geçtiğini söyledi.

        Tibet, yüksek lisans ve doktorasını da bu sektöre katkı sağlamak amacıyla yaptığını belirtti.

        Lisans eğitiminden 40 yıl sonra üniversiteye döndüğünü dile getiren Tibet, "Hayalim akademik disiplini elde edip daha iyi araştırma yapabilmekti. İstatistiği daha iyi öğrenmek, elde ettiğimiz verileri daha iyi değerlendirmek ve daha anlamlı sonuçlar elde edebilmek adına akademik çalışmalarımı yaptım. Çok kolay olmayan bir süreçti. Bunu hep şevkle ve azimle çalışmama borçluyum." diye konuştu.

        Tibet, doktora tezinde zeytinyağı sektöründe tağşiş saptama yöntemlerinden biri olan yağ asidi etil esterleri konusunda çalışma yaptığını aktararak, "Çünkü bu konu sektör için büyük bir problemdi. Onun daha iyi anlaşılması ve sektörümüze yardımcı olması adına bazı konulara açıklık getirdik. Umuyorum sektörümüze bir yol göstermiş olacağız." dedi.

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