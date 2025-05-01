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        Liseli Efe, annesinin doğum gününde motosiklet kazasında hayatını kaybetti

        AHMET BAYRAM - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 17 yaşındaki lise öğrencisi Efe Türkmen'in geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesi ailesini ve sevenlerini üzdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:48 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:56
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        Liseli Efe, annesinin doğum gününde motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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        AHMET BAYRAM - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 17 yaşındaki lise öğrencisi Efe Türkmen'in geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesi ailesini ve sevenlerini üzdü.

        Hacı İshak Mahallesi yakınlarında 19 Nisan'da, tali yoldan çıkan Arif U. (42) idaresindeki 34 FDP 466 plakalı otomobil ile Efe Türkmen'in kullandığı 45 ASC 381 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Yaralı motosiklet sürücüsü Türkmen, doktorların tüm çabasına rağmen Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Arif U. adli kontrolle serbest bırakıldı.

        - Annesine hediyesini veremedi

        Baba Gökhan Türkmen, AA muhabirine, kaza günü oğlunun Akhisar'a gitmek için kendisinden izin istediğini anlattı.

        Oğlunu eve geç dönmemesi konusunda uyardığını dile getiren Türkmen, "Çünkü annesinin doğum günüydü. 'Hep birlikte oluruz' diye düşünmüştüm. 'Git ama biraz erken gel. Bu akşam annenin doğum günü var.' dedim. 'Tamam baba.' dedi. Ablasıyla annesine doğum günü hediyesi için ayakkabı almışlardı. Hediyeyi de akşam çıkacağımız yemekte vereceklerdi ama olmadı. Yola çıktıktan bir süre sonra Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünden aradılar. Akhisar Devlet Hastanesi'ne gittiğimizde oğlumuz hayatını kaybetmişti. O anda bütün dünya başımıza yıkıldı."

        - "Çiftlik istiyordu ve onunla her şeyi planlamıştık"

        Anne Sibel Türkmen, oğluyla arasında güçlü bir bağ olduğunu dile getirdi.

        Oğlunun okulu bitirmek için gün saydığını vurgulayan Sibel Türkmen, şöyle konuştu:

        "Oğlumun doğum günümde vefat etmesi bana ayrı bir acı yaşattı. O günden beri sadece onun odasında uyuyabiliyorum, kimseyle konuşamıyorum. Efe bambaşka bir çocuktu, arkadaşımdı, dostumdu, her şeyimdi. Efe çok zeki bir çocuktu. Hayvanları çok seviyordu. Çiftlik istiyordu ve onunla her şeyi planlamıştık. Gün sayıyordu okulu bitirmek için ama buraya kadarmış. Ben oğlumu akşam toprağa verdim. Ertesi gün şahıs serbest kalmış. Bu nasıl bir karar, bunu kim açıklayabilir bana?"

        Ailenin avukatı Ali Balcı da polisin kaza tutanağına göre otomobil sürücüsünün tam kusurlu olduğuna dikkati çekerek, hukuki mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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