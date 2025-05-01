Manisa Basket Divissa-Galatasaray maçının salonu ve başlama zamanı değişti

Manisa Basket Divissa'dan yapılan açıklamaya göre, Muradiye Spor Salonu'ndaki teknik arıza nedeniyle müsabakanın yapılacağı yerde ve başlama zamanında değişikliğe gidildi.

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