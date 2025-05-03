Alaşehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Şüphelinin üst aramasında bir miktar metamfetamin ve 3 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Büro Amirliği, şüphe üzerine Akkeçili Mahallesindeki bir aracı durdurdu.

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