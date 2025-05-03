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        Alaşehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 16:03 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:03
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        Alaşehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Büro Amirliği, şüphe üzerine Akkeçili Mahallesindeki bir aracı durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar metamfetamin ve 3 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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