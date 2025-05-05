Turgutlu'da yerel tohum takas ve bahar şenliği düzenlendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 6. Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Doğa Yaşam Kültür Derneği ve Kent Konseyi ortaklığında, Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda yapılan programda ata tohumlar sergilenerek bilgilendirme yapıldı, katılımcılara ücretsiz yerel tohum, fide ve çiçek dağıtıldı.

Halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve çocuklar için etkinliklerin de yer aldığı şenlikte konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yerel ve sağlıklı üretimi teşvik etmek, tarımsal üretimi ve çeşitliliği güvence altına alabilmek adına yerel tohum takas şenliğini geleneksel hale getirdiklerini belirtti.