Manisa'da şampiyonluk kupası, sezona adı verilen hakemin oğluna hediye edildi

Aktar da şampiyonluğu Bulut ve ailesine armağan ettiklerini kaydetti.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Yusuf Bulut'un değerli bir futbol adamı olduğunu belirterek, "Bütün Turgutlu, sevenleri her zaman onların yanında olacağız." dedi.

Çıkrıkçıspor ile Manisaspor arasında Turgutlu'da oynanan play-off ligi müsabakasının devre arasında, Çıkrıkçıspor Kulüp Başkanı Şaban Aktar, sezon sonunda elde ettikleri şampiyonluk kupasını, Bulut'un 6 yaşındaki oğlu Eymen Bulut'a teslim etti.

Manisa Süper Amatör Ligi 2024-2025 Yusuf Bulut Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Çıkrıkçıspor, şampiyonluk kupasını geçen yıl hayatını kaybeden futbol hakemi Yusuf Bulut'un oğluna hediye etti.

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