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        Manisa'da şampiyonluk kupası, sezona adı verilen hakemin oğluna hediye edildi

        Manisa Süper Amatör Ligi 2024-2025 Yusuf Bulut Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Çıkrıkçıspor, şampiyonluk kupasını geçen yıl hayatını kaybeden futbol hakemi Yusuf Bulut'un oğluna hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:48
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        Manisa'da şampiyonluk kupası, sezona adı verilen hakemin oğluna hediye edildi
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        Manisa Süper Amatör Ligi 2024-2025 Yusuf Bulut Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Çıkrıkçıspor, şampiyonluk kupasını geçen yıl hayatını kaybeden futbol hakemi Yusuf Bulut'un oğluna hediye etti.

        Çıkrıkçıspor ile Manisaspor arasında Turgutlu'da oynanan play-off ligi müsabakasının devre arasında, Çıkrıkçıspor Kulüp Başkanı Şaban Aktar, sezon sonunda elde ettikleri şampiyonluk kupasını, Bulut'un 6 yaşındaki oğlu Eymen Bulut'a teslim etti.

        Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Yusuf Bulut'un değerli bir futbol adamı olduğunu belirterek, "Bütün Turgutlu, sevenleri her zaman onların yanında olacağız." dedi.

        Aktar da şampiyonluğu Bulut ve ailesine armağan ettiklerini kaydetti.

        Turgutlu Belediyesi'nde çalışan ve Manisa bölgesinde futbol hakemliği yapan Yusuf Bulut, 24 Nisan 2024'te geçirdiği kalp krizi sonucu 37 yaşında hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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