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        Turgutlu'da emniyet kemeri simülasyon aracıyla trafik eğitimi verildi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla simülasyon aracıyla eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:35
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        Turgutlu'da emniyet kemeri simülasyon aracıyla trafik eğitimi verildi
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla simülasyon aracıyla eğitim verildi.

        Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Atatürk Parkı'nda vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

        Parka getirilen alkol gözlüğü parkuru ve emniyet kemeri simülatörüyle öğrenciler ve vatandaşlar uygulamalı eğitim aldı.

        Etkinliğe Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı da katıldı.

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