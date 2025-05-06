Turgutlu'da emniyet kemeri simülasyon aracıyla trafik eğitimi verildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla simülasyon aracıyla eğitim verildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla simülasyon aracıyla eğitim verildi.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Atatürk Parkı'nda vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.
Parka getirilen alkol gözlüğü parkuru ve emniyet kemeri simülatörüyle öğrenciler ve vatandaşlar uygulamalı eğitim aldı.
Etkinliğe Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı da katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.