Turgutlu'da emniyet kemeri simülasyon aracıyla trafik eğitimi verildi

Parka getirilen alkol gözlüğü parkuru ve emniyet kemeri simülatörüyle öğrenciler ve vatandaşlar uygulamalı eğitim aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla simülasyon aracıyla eğitim verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.