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        Manisa'da işçi servisinin park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, işçi servisinin yol kenarına park edilen 10 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 23:15 Güncelleme: 06.05.2025 - 23:34
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        Manisa'da işçi servisinin park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, işçi servisinin yol kenarına park edilen 10 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        C.A. idaresindeki 45 J 0492 plakalı işçileri taşıyan midibüs, 8 Eylül Caddesi'nde yol kenarına park edilen 10 araca çarptı.

        Bu esnada durmakta olan bir araçtan inen H.P, midibüsün çarpmasıyla savrulan park halindeki iki aracın arasında sıkışarak yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Merkez Efendi Hastanesine kaldırılan H.P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Sürücü C.A, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Araçlarda hasar oluştu.

        Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan cadde, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

        Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, kontrolden çıkan midibüsün park halindeki araçlara çarptığı, bu sırada durmakta olan bir araçtan inen H.P'nin savrulan park halindeki iki aracın arasında sıkışarak yaralandığı ve çevredeki vatandaşlardan yardım istediği anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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