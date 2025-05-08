Şehzadeler'de tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.A'nın kullandığı 76 AAZ 844 plakalı tır, Cezaevi Işıklar Kavşağı'nda A.U'nun kullandığı atık malzeme taşıyan 35 BYG 139 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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