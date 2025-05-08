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        Şehzadeler'de tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:16 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:16
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        Şehzadeler'de tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        H.A'nın kullandığı 76 AAZ 844 plakalı tır, Cezaevi Işıklar Kavşağı'nda A.U'nun kullandığı atık malzeme taşıyan 35 BYG 139 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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