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        Coğrafi işaretli Köprübaşı çileği genç çiftçilerle yaygınlaştırılacak

        AHMET BAYRAM - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde coğrafi işaretli çileğin üretiminin yaygınlaştırılması için genç çiftçilere üretim bilgisi, pazarlama danışmanlığı ve fide desteği sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:24
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        Coğrafi işaretli Köprübaşı çileği genç çiftçilerle yaygınlaştırılacak
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        AHMET BAYRAM - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde coğrafi işaretli çileğin üretiminin yaygınlaştırılması için genç çiftçilere üretim bilgisi, pazarlama danışmanlığı ve fide desteği sunulacak.

        Bölgeye özgü toprak ve iklim koşullarında yetişerek kendine has aroma elde eden, yüksek şeker oranı, canlı kırmızı rengi ve dayanıklı yapısıyla diğer çilek türlerinden ayrılan Köprübaşı çileği, tazeliğini uzun süre koruyabilmesi sayesinde hem iç piyasada hem de ihracatta tercih ediliyor.

        Eylül ayında dikilen fideler nisanda verime ulaşırken, hasat temmuz ayına kadar sürüyor.

        - Gençler teşvik ediliyor

        Köprübaşı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Başkaya, AA muhabirine, Köprübaşı çileğinin 2021 yılında coğrafi işaret aldığını söyledi.

        Bölgedeki çileğin, aroması ve tadıyla diğer çileklerden ayrıldığını anlatan Başkaya, özellikle büyük şehirlerden ve turizm bölgelerinden talep gördüğünü belirtti.

        Başkaya çileğin ekim alanının son yıllarda düştüğünü, üretimin de azaldığını ifade ederek, bunda tarımsal girdi maliyetleri ve üreticilerin tarım dışındaki alanlarda çalışmaya yönelmesinin etkili olduğunu kaydetti.

        Oda olarak Manisa Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle teşvik çalışmalarıyla genç üreticiler arasında çileği tekrar yaygınlaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Başkaya, fidan dağıtımına başladıklarını söyledi.

        Başkaya, teşvikte genç çiftçilere odaklandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "İlçemiz devamlı göç vermekte ve şu anda 12 bin 800'lere kadar düşen nüfusumuz var. Çileği, genç nesillerimize tekrar kazandırmak için çalışıyoruz. Bu yıl çilekçilerimize anaç fide konusunda yardımcı olduk. Ayrıca önümüzdeki dönemde çileklerin daha güzel bir verime tekrar dönmesi için üretim süreciyle ilgili bilgiler vereceğiz, pazarlama danışmanlığı yapacağız. Gençlerimizi ilçemizde tutmak için elimizden geldiği tüm çabaları sarf ediyoruz."

        Kınık muhtarı ve çilek üreticisi İbrahim Uysal (33) da geçmiş yıllarda 30 dönümde çilek ürettiğini ancak üretim sürecinde yaşadığı zorluklar nedeniyle bunu 10 dönüme kadar düşürdüğünü söyledi.

        Uysal, fide desteği alması halinde üretim alanını yükseltebileceğini ifade etti.

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