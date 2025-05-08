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        Manisa'daki lav kalıntıları göçmen kuşların üreme alanı oldu

        Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı kıyısındaki lav kalıntıları, üzerinde yuvalanan kuşlara ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:47 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:47
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        Manisa'daki lav kalıntıları göçmen kuşların üreme alanı oldu
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        Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı kıyısındaki lav kalıntıları, üzerinde yuvalanan kuşlara ev sahipliği yapıyor.

        Baraj kıyısında bulunan ve milattan önce 14 bin ila 3 bin yılları arasında aktif olduğu tahmin edilen Çakallar ve Sindel volkanlarının lav kalıntıları, binlerce kuşa uğrak noktası, bazılarına ise yuva oldu.

        Baraj sularındaki çekilmeyle ortaya çıkan doğal oluşumlar, göçmen karabatak, gri balıkçıl ve pelikan gibi birçok kuş türü için üreme alanı haline de geldi.

        Lav kalıntılarının oluşturduğu küçük adacıklar, özellikle karabataklar için güvenli yuvalama alanları sunuyor.

        Bu adacıklarda konaklayan yüzlerce kuş, yavrularını uçmayı öğrenene kadar burada büyütüyor.

        Kuşlar, üreme döneminin ardından bölgeden ayrılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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