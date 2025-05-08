Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ve Soma ilçelerinde emniyet ve jandarmanın düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince İstasyon Mahallesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta 4 bin 482 uyuşturucu nitelikli hap ile 1 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü R.A. (52) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekipleri ise Killik Mahallesi'nde yaşayan R.Ö.'nün (44) evinde 220 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Hatun Mahallesi'nde yaşayan F.K.'nin (35) adresinde yaptığı aramada 970 gram uyuşturucu madde, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.