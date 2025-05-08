Manisa'da velilere sağlıklı beslenme semineri

Okulun müdür yardımcısı Çiğdem Keleş, öğretmenler Bedia Özşen ve Nagihan Dirik, seminere katılanlara sağlıklı atıştırmalıklar ikram etti.

Seminerin ardından, velilere İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından getirilen domates ve biber fideleri dağıtıldı.

Yunusemre Kaymakamlığı Avrupa Birliği Proje Ofisi koordinasyonunda, İlçe Milli Eğitim, Tarım ve Orman ile Sağlık müdürlüklerinin iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda düzenlenen seminere diyetisyen Sebahat Doğan katıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde "Çocuk Bizim, Gıda Bizim, Gelecek Bizim" projesi kapsamında velilere sağlıklı beslenme semineri verildi.

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