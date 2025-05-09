Alaşehir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Araçta yapılan aramada 63,7 gram uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 250 lira ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine S.U. (40) ve N.B'yi (36) takibe aldı.

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