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        Manisa'da park halindeki 13 araca zarar veren şüpheli aranıyor

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokakta park halindeki 13 araca zarar verdiği iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:58 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:10
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        Manisa'da park halindeki 13 araca zarar veren şüpheli aranıyor
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokakta park halindeki 13 araca zarar verdiği iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Lalapaşa Mahallesi 3528 Sokak'ta, sabah araçlarına zarar verildiğini gören sürücüler, durumu polise bildirdi.

        Bölgeye gelen polis ekipleri park halindeki 13 aracın camlarının kırıldığını, lastiklerinin patlatıldığı ve bazı otomobillerin de yakılmaya çalışıldığını belirledi.

        Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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