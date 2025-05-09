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        GÜNCELLEME - Manisa'da park halindeki 13 araca zarar veren şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sokakta park halinde bulunan 13 araca zarar verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 21:08 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:27
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        GÜNCELLEME - Manisa'da park halindeki 13 araca zarar veren şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sokakta park halinde bulunan 13 araca zarar verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Lalapaşa Mahallesi 3528 Sokak'ta, sabah araçlarına zarar verildiğini gören sürücüler, durumu polise bildirdi.

        Bölgeye gelen polis ekipleri, park halindeki 13 aracın camlarının kırıldığını, lastiklerinin patlatıldığını ve bazı otomobillerin yakılmaya çalışıldığını belirledi.

        Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının bölgeye kar maskesiyle geldiğini belirledi.

        Ekipler, şüphelinin kullandığı güzergahı belirleyerek, giydiği spor ayakkabıdan kimliğini tespit etti.

        Şüpheli Ö.A. (35), düzenlenen operasyonla Lalapaşa Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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