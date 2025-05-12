Manisa'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Manisa'nın Soma ve Kula ilçelerinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Soma'da, Kaymakam Fatih Akkaya, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yürüyüş yapıldı.

Cengiz Topel Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Millet Bahçesi'nde tamamlandı, burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Soma Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Cihan Yavuz, "Yapılan her yeni projede dezavantajlı bireyler düşünülmemiş ise orada hepimizin düşünmesi gereken bir eksiklik var demektir. Hep birlikte bu eksiklikleri gidermeye çalışmalıyız." dedi.

Engelliler koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi, engelliler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Kula ilçesinde Engelliler Haftası etkinleri kapsamında kermes düzenlendi.

Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi çalışanları tarafından yapılan ürünler, rehabilitasyon merkezine katkı sağlaması amacıyla satışa çıkarıldı.