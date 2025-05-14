Kırkağaç'ta engellilere asker uğurlama eğlencesi yapıldı

Kırkağaç Engelliler Derneği Başkanı Yaşar Yılmaz, 8 engellinin yarın gerçekleştirilecek temsili askerlik törenine katılacağını belirterek, asker ailelerine ve katılımcılara teşekkür etti.

Kırkağaç Engelliler Derneği'nce, dernek binası önünde düzenlenen etkinliğe Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ve Belediye Başkanı Üstün Dönmez de katıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik yapacak 8 kişi için asker eğlencesi gerçekleştirildi.

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