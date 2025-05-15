Alaşehir'de Hemşireler Günü etkinliği düzenlendi

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren İnsan, hemşirelerin sağlık sisteminin vazgeçilmez neferleri olduğunu belirterek, onlara çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

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