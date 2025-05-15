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        Selendi'de öğrencilerin projeleri sergilendi

        Manisa'nın Selendi ilçesinde lise öğrencilerince hazırlanan projeler görücüye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:38
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        Selendi'de öğrencilerin projeleri sergilendi
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        Manisa'nın Selendi ilçesinde lise öğrencilerince hazırlanan projeler görücüye çıktı.

        Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde, bilimsel düşünme, araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amacıyla düzenlenen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda 42 öğrencinin projesi sergilendi.

        Fuara katılan Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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