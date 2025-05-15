Selendi'de öğrencilerin projeleri sergilendi
Manisa'nın Selendi ilçesinde lise öğrencilerince hazırlanan projeler görücüye çıktı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde lise öğrencilerince hazırlanan projeler görücüye çıktı.
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde, bilimsel düşünme, araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amacıyla düzenlenen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda 42 öğrencinin projesi sergilendi.
Fuara katılan Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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