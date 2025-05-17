Manisa'nın kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.H.A. (27) ve S.D'nin (25) kullandığı bir depo ve araca baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 2 ton 179 kilogram açık kıyılmış tütün, 104 kilogram yaprak tütün ve 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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