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        Manisa'nın kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:30 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:30
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        Manisa'nın kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.H.A. (27) ve S.D'nin (25) kullandığı bir depo ve araca baskın gerçekleştirdi.

        Aramalarda 2 ton 179 kilogram açık kıyılmış tütün, 104 kilogram yaprak tütün ve 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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