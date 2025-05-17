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        Kırkağaç'ta hafızlar belgelerini aldı

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenciye belgeleri takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 14:25 Güncelleme: 17.05.2025 - 14:33
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        Kırkağaç'ta hafızlar belgelerini aldı
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenciye belgeleri takdim edildi.

        Kırkağaç Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, hafızlığın İslam kültüründeki önemine değinerek hafızları ve ailelerini tebrik etti.

        Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda daha sonra Karslı ile Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ve Belediye Başkanı Üstün Dönmez hafızlara belgelerini takdim etti.

        Galeri
        Galeri

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