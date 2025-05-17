Kırkağaç'ta hafızlar belgelerini aldı

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda daha sonra Karslı ile Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ve Belediye Başkanı Üstün Dönmez hafızlara belgelerini takdim etti.

Kırkağaç Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, hafızlığın İslam kültüründeki önemine değinerek hafızları ve ailelerini tebrik etti.

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