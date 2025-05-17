Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da sentetik ecza hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sentetik ecza hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 20:24 Güncelleme: 17.05.2025 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da sentetik ecza hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sentetik ecza hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

        Ekipler, motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcunun üzerinde 300 sentetik ecza hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"

        Benzer Haberler

        Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en kapsamlı festivali...
        Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en kapsamlı festivali...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Manisa İl Halk Kütüphanesi açılışında konuşt...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Manisa İl Halk Kütüphanesi açılışında konuşt...
        Kırkağaç'ta hafızlar belgelerini aldı
        Kırkağaç'ta hafızlar belgelerini aldı
        Manisa'da uyuşturucu hapla kaçan 2 şüpheli, kovalamacayla yakalandı
        Manisa'da uyuşturucu hapla kaçan 2 şüpheli, kovalamacayla yakalandı
        Manisa'nın kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Manisa'nın kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en kapsamlı festivali...
        Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en kapsamlı festivali...