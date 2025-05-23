Demirci'de halk eğitim merkezi kursiyerlerinden sergi
Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi.
Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi.
Tekeler Mahallesi'ndeki 2 bin yıllık çınar ağacının bulunduğu alanda açılan sergide, kursiyerlerin nakış, ebru, çini, halı ve ahşap boyama eserleri yer aldı.
Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya ve mahalle sakinleri sergiyi gezdi.
Sergi kapsamında el sanatları atölyesi çalışmaları da gerçekleşti.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Taştekin, gazetecilere, kursiyerlerin hazırladığı eserlerin kırsal mahallelerdeki genç ve vatandaşlara göstererek, kurslara ilgi duymalarına sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
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