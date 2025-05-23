Alaşehir'de Müzeler Haftası kutlandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Manisa Müze Müdürlüğü ile Alaşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen program, St. Jean Kilisesi'nde gerçekleştirilen törenle başladı.
Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilçede turizmi geliştirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Manisa Müze Müdürü Eren Sülek ise hafta dolayısıyla yapacakları çalışmaları anlattı.
İki gün sürecek program kapsamında müzik dinletileri, panel, söyleşi, sunum, atölye ve konferanslar ziyaretçilerle buluşacak.
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