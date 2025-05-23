Manisa'da kuyumcu dükkanını kurşunlayan şüpheliler aranıyor
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, cezaevinde olduğu öğrenilen bir kuyumcunun dükkanını kurşunlayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, cezaevinde olduğu öğrenilen bir kuyumcunun dükkanını kurşunlayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Doktor Sadık Caddesi'ndeki kapalı olan iş yerine, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıya uğrayan kuyumcunun dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle bir süre önce tutuklandığı öğrenildi.
Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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