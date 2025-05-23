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        Manisa'da kuyumcu dükkanını kurşunlayan şüpheliler aranıyor

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, cezaevinde olduğu öğrenilen bir kuyumcunun dükkanını kurşunlayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:26 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:27
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        Manisa'da kuyumcu dükkanını kurşunlayan şüpheliler aranıyor
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, cezaevinde olduğu öğrenilen bir kuyumcunun dükkanını kurşunlayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Doktor Sadık Caddesi'ndeki kapalı olan iş yerine, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

        Saldırıya uğrayan kuyumcunun dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle bir süre önce tutuklandığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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