Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Şehzadeler Kaymakamı Genel, barınaktan köpek sahiplendi

        Manisa'nın Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, hayvan barınağından köpek sahiplenerek farkındalık oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 17:08 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehzadeler Kaymakamı Genel, barınaktan köpek sahiplendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, hayvan barınağından köpek sahiplenerek farkındalık oluşturdu.

        Manisa Büyükşehir Belediyesine ait Yunusemre ilçesindeki hayvan barınağını kızıyla birlikte ziyaret eden Genel, burada bir köpeği sahiplenerek evine götürdü.

        Evinde iki kedisi ve bir atı da bulunan Genel, barınaktaki hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşmasının önemine dikkat çekti.

        Kaymakam Genel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan sahiplenmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Kızımla beraber barınağa gittik. Burada bir sokak köpeğini sahiplendik. İmkanı olan herkese bu duyguyu yaşamasını tavsiye ediyorum." dedi.

        Sahiplendikleri köpeğe "Bobby" adını verdiklerini aktaran Genel, bundan sonra Bobby'nin ailenin bir ferdi olarak yaşayacağını ifade etti.

        Vatandaşlara da çağrıda bulunan Genel, evcil hayvan sahiplenmek isteyenlerin barınakları tercih etmesinin hem sokak hayvanlarının korunmasına hem de hayvan popülasyonun kontrol altına alınmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Manisa CBÜ en iyi 20 üniversite arasına girdi
        Manisa CBÜ en iyi 20 üniversite arasına girdi
        Uğurelli: "Yiğitbaş Gençlik Merkezi örnek bir çalışma yürütüyor"
        Uğurelli: "Yiğitbaş Gençlik Merkezi örnek bir çalışma yürütüyor"
        Gediz Kavşağında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
        Gediz Kavşağında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
        Minik yürekler dilin ve kültürün izinde Akşemseddin Ortaokulu'nda 'Dilimizi...
        Minik yürekler dilin ve kültürün izinde Akşemseddin Ortaokulu'nda 'Dilimizi...
        Salihli Kurttutan'da hayvanlar ve yangın için HİS göleti
        Salihli Kurttutan'da hayvanlar ve yangın için HİS göleti
        Manisa TSO'dan Gülşah Durbay anısına lokma hayrı
        Manisa TSO'dan Gülşah Durbay anısına lokma hayrı