Manisa'da alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elifnur Saltık Tüzün (33) idaresindeki 35 AKU 278 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Alt Geçidi'nde lastiğin patlaması nedeniyle duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3'ü çocuk, 5 kişi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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