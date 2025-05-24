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        Manisa'da alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 16:29 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:36
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        Manisa'da alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Elifnur Saltık Tüzün (33) idaresindeki 35 AKU 278 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Alt Geçidi'nde lastiğin patlaması nedeniyle duvara çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3'ü çocuk, 5 kişi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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