Turgutlu'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi

Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki lokantanın yanında bulunan çınar ağacının devrilme anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yola devrilen bazı ağaçlar da Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar yola devrildi, bir araç zarar gördü.

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