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        Turgutlu'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar yola devrildi, bir araç zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 18:26 Güncelleme: 25.05.2025 - 18:34
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        Turgutlu'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar yola devrildi, bir araç zarar gördü.

        İlçe merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarlığı önündeki ağacın devrilmesiyle park halindeki 45 AHV 970 plakalı kamyonet zarar gördü.

        Yola devrilen bazı ağaçlar da Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

        Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki lokantanın yanında bulunan çınar ağacının devrilme anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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