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        Manisa'da çantası gasbedilen yaşlı kadın yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çantası gasbedilen 85 yaşındaki kadın, yerde sürüklenme sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 28.05.2025 - 19:19
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        Manisa'da çantası gasbedilen yaşlı kadın yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çantası gasbedilen 85 yaşındaki kadın, yerde sürüklenme sonucu yaralandı.

        İddiaya göre, henüz kimliği tespit edilemeyen 2 çocuk, Yarhasanlar Mahallesi 2325. Sokak'ta yürüyen 85 yaşındaki Ş.K'nin çantasını çalmaya çalıştı.

        Çantasını bırakmayarak zanlılara direnen yaşlı kadın, yere düşerek sürüklendi. Şüpheliler, kadının çantasını gasbederek kaçtı.

        Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Çanta, olay yerinden yaklaşık 100 metre ötede, içinden bir miktar para alınmış halde bulundu.

        Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, yaşı küçük zanlıların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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