Manisa'da çantası gasbedilen yaşlı kadın yaralandı

Polis ekipleri, yaşı küçük zanlıların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

İddiaya göre, henüz kimliği tespit edilemeyen 2 çocuk, Yarhasanlar Mahallesi 2325. Sokak'ta yürüyen 85 yaşındaki Ş.K'nin çantasını çalmaya çalıştı.

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