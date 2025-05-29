Turgutlu'da halk eğitim merkezi kursiyerlerinden sergi

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Şahin ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Parkı'nda açılan sergide, kursiyerlerin nakış, ahşap boyama, seramik, ebru, takı tasarımı, mefruşat ve deri işleme gibi birçok alanda hazırladığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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